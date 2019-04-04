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Kahramanmaraş'ta otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2019 11:51 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ta otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Kahramanmaraş'ın merkez Onikişubat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, biri çocuk 3 kişi yaralandı.

Mustafa Bıçak (44) idaresindeki 69 AE 200 plakalı otomobil, Dereboğazı Mahallesi Dere Sokağı'nda yol kenarındaki telefon ve elektrik direklerine çarparak şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan annesi Ayşe (85), eşi Gülhan (45) ve kızı Ayşe Bıçak (10) yaralandı.

Araçta sıkışan yaralılar, jandarma ve vatandaşlarca kurtarıldı. 112 Acil Servis ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Mustafa Bıçak, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Otomobildekilerin rahatsız olan anne Ayşe Bıçak'ın hastanedeki tedavisinin ardından eve döndükleri öğrenildi.

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1 ölü 3 yaralı Kahramanmaraş trafik kazası

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