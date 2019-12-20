Kahramanmaraş’ta otomobil takla attı: 1 ölü, 4 yaralı

Kahramanmaraş’ta otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaza, Elbistan-Göksun karayolunda meydana geldi. Göksun’dan Elbistan ilçesine seyir halinde olan Alaattin Ş. (66) idaresindeki 46 U 1132 plakalı otomobil, sol şeritte seyir halindeyken sol tarafta bulunan yön levhasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü önce refüje, daha sonra takla atıp yolun sağında bulunan boş araziye yuvarlandı. Kaza sonrası otomobilde bulunan sürücü Alaattin Ş. ile Mehmet T. (70), Nezihe. (70), Büşra F. T. (25) ve Tülay T. (54) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırırken, yaralılardan Nezihe T. kaldırıldığı hastanede tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



