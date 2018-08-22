Kahramanmaraş'ta otomobil takla attı: 6 yaralı

TÜRKOĞLU (Kahramanmaraş), (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ın Türkoğlu ilçesinde, kontrolden çıkıp takla atan otomobildeki biri bebek, 6 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Akçalı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Nurdağı'ndan Kahramanmaraş'a giden Tahsin Küçük (37) yönetimindeki 80 LB 725 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çarpıp taklalar atttı. Kazada, sürücü Tahsin Küçük ile yanında bulunan 25 günlük Yiğithan, Yaren (2), Zelihanur (8), Emine Gülşah (11) ve Semiha Küçük (32) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
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