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Kahramanmaraş'ta otomobil tamirhaneye girdi: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2019 02:47 | Son Güncelleme

Kaza anı güvenlik kameralarınca kaydedildi

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde otomobilin tamirhaneye girmesi sonucu 2 kişi yaralandı, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Cuma Alkaya'nın kullandığı 46 VJ 723 plakalı otomobil, Adnan Menderes Bulvarı'ndaki Yusuf Balık'a ait oto tamirhanesine girdi.

Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki Engin Temiz, 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde otomobilin hızla oto tamirhanesine girmesi yer alıyor.

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Elbistan otomobil işyerine girdi trafik kazası

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