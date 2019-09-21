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Kahramanmaraş’ta otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 21.09.2019 09:52 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta meydana gelen trafik kazasında uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.Kaza, Kahramanmaraş - Kayseri karayolunun 23’üncü kilometresinde meydana geldi.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen trafik kazasında uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaza, Kahramanmaraş - Kayseri karayolunun 23’üncü kilometresinde meydana geldi. Selahattin Saz (21) idaresindeki 44 KN 249 plakalı otomobil, Kahramanmaraş istikametinde seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaçlık alandaki uçuruma yuvarlandı. Kazada otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.
Saz’ın cansız bedeni, morga kaldırıldı.

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