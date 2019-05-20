Kahramanmaraş'ta otomobilin çarptığı yaya öldü

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Sabahattin Ay (19) idaresindeki 46 ABL 724 plakalı otomobil, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı üzerindeki kavşakta yolun karşısına geçmeye çalışan Ethem Karayağlı'ya (72) çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı olarak 112 Acil Servis ekiplerince Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Karayağlı burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

