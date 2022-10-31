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Kahramanmaraş'ta otomobilin iş yerine girdiği kazada yaralanan bir kişi öldü

31.10.2022 09:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde otomobilin kontrolden çıkarak iş yerine girdiği kazada yaralanan bir kişi yaşamını yitirdi.

Kahramanmaraş'ta otomobilin iş yerine girdiği kazada yaralanan bir kişi öldü

Alınan bilgiye göre, F.B. (19) yönetimindeki 46 BR 677 plakalı otomobilin, Abdülhamid Han Mahallesi Ahmet Uncu Caddesi'nde kontrolden çıkarak bir inşaat firmasının camından içeri girmesi sonucu yaralanan 3 kişiden A.K.B. (14), hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

F.B. (19) yönetimindeki 46 BR 677 plakalı otomobil, akşam saatlerinde kontrolden çıkarak, bir inşaat firmasının camından içeri girmiş, kazada sürücü ile araçtaki Z.G. (14) kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken H.B. (14), Ö.F.K. (14) ve A.K.B. (14), kentteki hastanelere kaldırılmıştı.

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