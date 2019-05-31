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Kahramanmaraş’ta panelvan araç takla attı: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.05.2019 21:23 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta meydana gelen trafik kazasında panelvan araç takla attı.

Kahramanmaraş’ta panelvan araç takla attı: 2 yaralı

Kahramanmaraş’ta meydana gelen trafik kazasında panelvan araç takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kaza Onikişubat ilçesi Haydar Bey Mahallesi’nde meydana geldi. Murat Y. yönetimindeki 46 BL 235 plakalı panelvan araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda refüje çarparak takla attı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücü Murat Y. ve araçta bulunan Ö.Y. (4) yaralandı. Sağlık ekipleri tarağından yaralıların tedavisi yapılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kahramanmaraş’ta panelvan araç takla attı: 2 yaralı

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