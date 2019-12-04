HABER

Kahramanmaraş'ta PKK/KCK'ya yönelik operasyonda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.12.2019 11:49 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ta PKK/KCK'ya yönelik operasyonda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 15 Kasım'da Elbistan E Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'nda terör suçlusu mahkumlarla örgüt arasında iletişim sağladıkları ve terör örgütü PKK/KCK adına para topladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheli ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Şüphelilerin evlerinde jandarma ekiplerince yapılan aramada ele geçirilen örgütsel doküman niteliğinde dijital materyallerin incelenmesinin ardından, serbest bırakılanlardan A.K, E.K. ve B.K. hakkında yeniden gözaltı kararı verildi.

Ekiplerce yakalanan zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla tutuklandı.

PARTNER'FOX TV hırsızlık yaptı, avukatıma para teklif etti...''FOX TV hırsızlık yaptı, avukatıma para teklif etti...'
Eskişehir beyaza büründüEskişehir beyaza büründü
Öğrenci servisi şarampole yuvarlandı! Ölüler ve yaralılar varÖğrenci servisi şarampole yuvarlandı! Ölüler ve yaralılar var
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Elbistan Kahramanmaraş PKK/KCK finansal destek Terör örgütü

En Çok Okunan Haberler

Ceren Özdemir cinayetiyle ilgili yeni gelişme

Ceren Özdemir cinayetiyle ilgili yeni gelişme

Çok sayıda ilde harekete geçildi! Gözaltılar var...

Çok sayıda ilde harekete geçildi! Gözaltılar var...

DİSK asgari ücret talebini açıkladı

DİSK asgari ücret talebini açıkladı

MasterChef yeni sistemde ilk eleme adayı belli oldu!

MasterChef yeni sistemde ilk eleme adayı belli oldu!

Kar yağışı Balkanlardan giriş yaptı! Uyarılara dikkat

Kar yağışı Balkanlardan giriş yaptı! Uyarılara dikkat

Liderler Buckingham Sarayı’nda! Trudeau yine aynı şeyi yaptı!

Liderler Buckingham Sarayı’nda! Trudeau yine aynı şeyi yaptı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Rüzgarda çadırın ipini bırakmayan pazarcı metrelerce yükseldi

Rüzgarda çadırın ipini bırakmayan pazarcı metrelerce yükseldi

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Şehitlerimizin isimleri belli oldu!

Şehitlerimizin isimleri belli oldu!

Kayıp dağcılar için Bakanlık'tan açıklama!

Kayıp dağcılar için Bakanlık'tan açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Öğrenci servisi şarampole yuvarlandı: 2 ölü, çok sayıda yaralı

Öğrenci servisi şarampole yuvarlandı! Ölüler ve yaralılar var

E-5’te dehşete düşüren olay! Tartıştığı sürücüyü ezdi

Trafikte tartıştığı sürücüyü ezdi

Arnavutköy'de facianın eşiğinden dönüldü: Yolcu minibüsü alev alev yandı

Arnavutköy'de facianın eşiğinden dönüldü

Şule Çet davasında karar duruşması başladı!

Şule Çet davasında yeni gelişme! Karar duruşması başladı

Eski eşini kezzapla öldürmüştü! Genç kızdan mahkemede korkunç ifade

Korkunç ifade: Annemin yüzü, gözü, ağzı...

Aile boyu taciz! Hayatları kabusa döndü

İğrenç olay! Uygunsuz video fotoğrafları sosyal medyada...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.