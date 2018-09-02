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Kahramanmaraş'ta PKK'ya ait patlayıcı ve yaşam malzemesi ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 02.09.2018 13:44 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ın Çağlayancerit ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, patlayıcı ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Ömer KOÇ/ÇAĞLAYANCERİT (Kahramanmaraş), (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ın Çağlayancerit ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, patlayıcı ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Çağlayancerit'in Engizekler bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik yürüttüğü operasyon kapsamında sabah saatlerinde Sırasöğüt İncegedik sırtlarında plastik patlayıcı olduğu değerlendirilen 300 gram kimyasal madde ile peynir, mercimek, fasulye gibi gıda maddelerinden oluşan 25 kilo yaşam malzemesi ele geçirildi. Olayla ilgili Pazarcık Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılırken, bölgede operasyonların devam ettiği kaydedildi.
2 ŞEHİT VERİLMİŞTİ
Teröristlere ait patlayıcı ve yaşam malzemesi ele geçirilen operasyonunun yapıldığı bölge olan Engizekler'de 27 Haziran'da PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada Uzman Çavuş İsa Özkan (25) ile güvenlik korucusu Fatih Güngör (25) şehit olmuş, 2 asker de yaralanmıştı.

FOTOĞRAFLI

Kahramanmaraş'ta PKK'ya ait patlayıcı ve yaşam malzemesi ele geçirildi

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