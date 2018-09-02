Kahramanmaraş'ta PKK'ya ait patlayıcı ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Ömer KOÇ/ÇAĞLAYANCERİT (Kahramanmaraş), (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ın Çağlayancerit ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, patlayıcı ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Çağlayancerit'in Engizekler bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik yürüttüğü operasyon kapsamında sabah saatlerinde Sırasöğüt İncegedik sırtlarında plastik patlayıcı olduğu değerlendirilen 300 gram kimyasal madde ile peynir, mercimek, fasulye gibi gıda maddelerinden oluşan 25 kilo yaşam malzemesi ele geçirildi. Olayla ilgili Pazarcık Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılırken, bölgede operasyonların devam ettiği kaydedildi.
2 ŞEHİT VERİLMİŞTİ
Teröristlere ait patlayıcı ve yaşam malzemesi ele geçirilen operasyonunun yapıldığı bölge olan Engizekler'de 27 Haziran'da PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada Uzman Çavuş İsa Özkan (25) ile güvenlik korucusu Fatih Güngör (25) şehit olmuş, 2 asker de yaralanmıştı.
FOTOĞRAFLI
ABD'yi sarsan tecavüz olayı: Camdan girip 11 yaşındaki kıza tecavüz etti!
Bedelli askerlikte başvuru sayısı 450 bine yaklaştı
Telefon satın almadan önce mutlaka bu listeyi gözden geçirin! İşte en çok arızalanan telefonlar
Son dakika! Gaziantep'te trafik kazası: 8 ölü, 18 yaralı
Eşinin bileziklerini pense ile keserek TOKİ'den aldığı evin taksidini ödemeye çalışan kocaya 5 yıl hapis!
ABD Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'na (UNRWA) yardımı kesti, Türkiye devreye girdi
Kocaeli'de eşi kapıyı geç açınca şüphelenen adam, köylüsünü balkondan kaçarken yakaladı
İYİ Parti karıştı! Resti çektiler: İstifa etmiyoruz
AK Parti tarih verdi! 'Koltuk çantada keklik diye düşünen yanılır'
Vücudunu gören şaşkına dönüyor
Okullarda takdir, teşekkür ve üstün başarı belgesi almak için yeni şartlar! Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yeni düzenleme
Bim’in Apple aksesuarları sahte çıktı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum