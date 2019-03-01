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Kahramanmaraş'ta polis, aranan 35 kişiyi yakaladı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.03.2019 21:47 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ta polisin aranan yaptığı operasyonda çeşitli suçlardan aranan 35 kişi yakalandı.

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta polisin aranan yaptığı operasyonda çeşitli suçlardan aranan 35 kişi yakalandı.
İl genelinde 142 personelden oluşan 37 polis ekibi ile yapılan operasyonda 153 adrese operasyon düzenledi. 131 kişinin sorgulandığı operasyonda cinayet, dolandırıcılık, gasp, fuhuşa teşvik ve aracılık etme gibi çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 35 kişi yakalandı. Şüpheliler, haklarında gerekli işlemler yapılmak üzere emniyete götürüldü.

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