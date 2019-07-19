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Kahramanmaraş’ta pos tefeciliği yapan kuyumcu yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.07.2019 18:11 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta pos tefecilerine yönelik yapılan operasyonda, bir kuyumcu yakalandı.Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü KOM Şube müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından pos tefeciliği suçlarına yönelik operasyon başlatıldı.

Kahramanmaraş’ta pos tefecilerine yönelik yapılan operasyonda, bir kuyumcu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü KOM Şube müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından pos tefeciliği suçlarına yönelik operasyon başlatıldı. Kurtuluş Mahallesi Bezirgan Çarşısı’nda N.U. isimli şahsa ait kuyumcuda ekipler tarafından yapılan aramada, 1 adet pos cihazı, 14 bin 365 TL nakit para ele geçirdi. Yüzde 7.5 oranla pos tefeciliği yaptığı iddia edilen şüpheli şahsın ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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