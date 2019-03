Kahramanmaraş’ta rafting heyecanı

Kahramanmaraş’ın Ekinözü ilçesinden doğan Nergele Çayı’nda ilk kez rafting sporu yapıldı. Ekinözü Kaymakamı Fatih Sayar ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı, Nergele’nin gürül gürül akan sularının içinde yaklaşık 4 kilometre boyunca adrenalin dolu anlar yaşadı.

Ekinözü ilçesine bağlı Gözpınar Mahallesi’nden doğan ve kırmızı benekli alabalıkları ile ünlü Nergele Çayı, adrenalin ve su sporları tutkunlarının da gözdesi olacak. Debisi ve derinliği ile rafting sporu için Türkiye’deki nadir sulardan biri olarak gösterilen Nergele Çayı’nı su sporu merkezi haline getirebilmek için Ekinözü Kaymakamlığı ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından proje hazırlandı.

Çayın yaklaşık 4 kilometrelik bölümü, rafting sporu için uygun hale getirildi. Hazırlıkların tamamlanmasın ardından Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nün desteği ile çay kenarına getirilen 2 adet rafting botu, Ekinözü Kaymakamı Fatih Sayar, İl Gençlik ve Spor Müdürü Ali İhsan Kabakçı, Belediye Başkan Vekili Mehmet Güzel, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü İbrahim Yener tarafından start için belirlenen noktaya kadar elde taşındı.

Burada bir değerlendirme yapan Ekinözü Kaymakamı Fatih Sayar, rafting sporuna gönül verenler ile adrenalin tutkunlarını ilçeye çekebilmek için böyle bir organizasyona imza attıklarını söyledi.

Nergele Çayı’nın ilk defa rafting sporu ile kavuştuğunu belirten Kaymakam Sayar, ‘Su akar Türk bakar’ deyimini de tarihe gömmek istediklerini vurguladı. Kaymakam Sayar, “Ekinözü’nde ve Nergele’de tarihinde ilk kez yapılan bu spora öncülük ettiğimiz için çok büyük mutluluk yaşıyoruz. İl Gençlik ve Spor Müdürümüz Ali İhsan Kabakçı’nın destekleri ile bu adımı atıyoruz. Rafting sporunu, Nergele’de gerçekleştirirken ilçemizin sosyal ve ekonomik alanda gelişmesini amaçlıyoruz. Ekinözü’müz içmeceleri ile meşhur ve çok sayıda insanımızı misafir ediyoruz. ‘Su akar Türk bakar’ diye bir söz var. Yapacağımız etkinlikte bu söz tarihe gömülecek ve artık ’Su akar Türk bakar’ demeyecekler” ifadelerini kullandı.

Ülke genelindeki tüm su sporu ve rafting sporu severleri Ekinözü’ne davet eden Kaymakam Fatih Sayar, “Bugünkü etkinliğimiz bir tohum işlevi görecek ve gelecekte daha da büyüyerek Ekinözü’ne değer katacak. Ülkemizin her tarafında su sporlarına, rafting sporuna meraklı olan herkesi ilçemize bekliyoruz. Burası, suyu, havası ve doğası ile cennet gibi bir yer. Bu güzelliklerden sadece biz değil yurdumuzun her köşesindeki bütün vatandaşlarımızın faydalanmasını istiyoruz. Gelin, sizleri en güzel şekilde misafir edelim ve her türlü eğlenceye ve güzelliğe sizler de şahit olun” şeklinde konuştu.

Kahramanmaraş İl Gençlik ve Spor Müdürü Ali İhsan Kabakçı ise, “Cennet vatanımızın cennet köşelerinden bir yer olarak bu muhteşem doğa ve güzel suda Ekinözümüzün farklı bir yönünü ülkemize tanıtmak istiyoruz. Su çok güzel. Ekinözümüzün spor turizmi noktasında da hak ettiği yere gelmesini amaçlıyoruz” dedi.

Profesyonel raftingciler ise Nergele Çayı’ndaki parkurun rafting için çok uygun ve güzel olduğunu belirttiler.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’ndeki profesyonel raftingcilerin yaptığı kısa bilgilendirmenin ardından suya indirilen botlarda kürek çeken Kaymakam Sayar ile İl Gençlik ve Spor Müdürü Kabakçı, Nergele’nin gürül gürül akan sularına karşı büyük mücadele verdi. Zaman zaman daralan çay yatağında botu kontrol etmek için çaba gösteren raftingciler, yaklaşık 4 kilometrelik parkuru sorunsuz olarak tamamladı.