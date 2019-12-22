Kahramanmaraş'ta refüje çarparak takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, otomobilin refüje çarparak takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.
Hacı Y. (22) idaresindeki 46 ACA 223 plakalı otomobil, ilçeye bağlı Barbaros Mahallesi Batı Çevre Yolu Bulvarı'nda seyir halindeyken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.
Çarpmanın etkisiyle takla atarak yola savurulan araçta, sürücü ile Hanifi G. (21) ve Mücahit Ö. (23) yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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