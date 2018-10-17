Kahramanmaraş'ta sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde etkili olan yağış sonucu bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Yağış nedeniyle vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı. Vatandaşlar yağmurdan etkilenmemek için otobüs durakları ile iş yerlerinin tente ve sundurmaları altına sığındı.

Esnaf da sel tehlikesine karşı iş yerlerinin önüne kum torbası koyarak önlem aldı.

Öte yandan, Büyükşehir Belediyesine ait iş makineleri muhtemel sel ve su baskınlarına karşı kentin farklı noktalarında konuşlandırıldı.

