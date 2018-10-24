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Kahramanmaraş'ta sağanak

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2018 23:22 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ta sağanak

Kahramanmaraş'ta sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde etkili olan yağış sonucu bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Büyükşehir Belediyesine ait iş makineleri muhtemel sel ve su baskınlarına karşı kentin farklı noktalarında konuşlandırılırken Afet Koordinasyon Merkezi'nce (AKOM) şiddetli sağanağa karşı vatandaşlar, anonslar ve sosyal medya aracılığıyla uyarıldı.

AKOM'dan yapılan açıklamada, Kahramanmaraş'ta yarın sabahın ilk saatleriyle başlayacak yağışın öğle saatlerine kadar kuvvetli, öğleden sonra ise orta kuvvette olacağının tahmin edildiği, gün boyu güney yönlerden kuvvetli rüzgar beklendiği belirtildi.

Vatandaşların, dışarıya tedbirli çıkmaları gerektiği belirtilen açıklamada, belediyenin ilgili bütün birimlerinin yağışlar nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı koordineli bir çalışma yürüteceği kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş sağanak ulaşım

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