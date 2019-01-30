Kahramanmaraş’ta sağanak yağmur etkili oluyor

Kahramanmaraş’ta etkili olan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi.
Kahramanmaraş’ta sabah saatlerinde başlayan ve sağanak şeklinde devam eden yağmur, kent merkezinde etkili oluyor. Sağanak yağmur nedeniyle bazı yollar da su birikintileri oluştu. Sürücüler aşırı yağış alan bölgelerde ilerlemekte güçlük çekti.
Polis ekipleri, sıkıntılı yerleri tespit edip ilgili birimlere bildirirken, kentin farklı noktalarında trafik kazaları da meydana geldi. Sağanak yağmur nedeniyle kentin alçak kesimlerinde yer alan bazı tarım alanları su altında kaldı.
Yağmurun yarın da devam etmesi bekleniyor.
İngiliz parlamentosundan flaş karar! Kabul edildi
Kavgayı ayırmak isteyen polislere ateş ettiler
Binali Yıldırım'dan istifa kararı!
Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme!
CHP'den Bahçeli'ye sert yanıt
Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti
İYİ Parti kurucularındandı! İstifa etti
Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'
MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum