HABER

Kahramanmaraş'ta sahte içki operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 02.01.2019 20:23 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ta polis tarafından düzenlenen operasyonda sahte içki yapımında kullanılan alkol ve alkol yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta polis tarafından düzenlenen operasyonda sahte içki yapımında kullanılan alkol ve alkol yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Serintepe Mahallesi'nde sahte alkol üretimi yapıldığı belirlenen adrese operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramada 8 litre etil alkol, 2 Litre votka, 1.5 Litre rakı, 10 şişe içki aroması, 50 cam şişe ile içkinin yapılışını anlatan doküman ve içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Polis, adresi kullanan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

PARTNERHayat Bilgisi Kopil'in son halini görmeye hazır mısınız?Hayat Bilgisi Kopil'in son halini görmeye hazır mısınız?
Kuşadası'nda yakalanan 3 cezaevi firarisi tutuklandıKuşadası'nda yakalanan 3 cezaevi firarisi tutuklandı
İki otomobil çarpıştı yol kenarındaki 2 kişi yaralandıİki otomobil çarpıştı yol kenarındaki 2 kişi yaralandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

O Ses'in yarışmacısı sevgilisini boğdu!

O Ses'in yarışmacısı sevgilisini boğdu!

Milyonlar bekliyor! Zam oranı yarın belli olacak

Milyonlar bekliyor! Zam oranı yarın belli olacak

Tek bir şartla poşete ücret ödenmeyecek

Tek bir şartla poşete ücret ödenmeyecek

Taksim'deki görüntüler büyük tartışma yaratmıştı! Flaş gelişme

Taksim'deki görüntüler büyük tartışma yaratmıştı! Flaş gelişme

İlçe bir anda bu hale geldi! Neresi olduğunu tahmin edemezsiniz

İlçe bir anda bu hale geldi! Neresi olduğunu tahmin edemezsiniz

Yürek yakan fotoğraf!

Yürek yakan fotoğraf!

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Erzurum'da iki kafadar yaptı! Önce kimse ne olduğunu anlamadı...

Erzurum'da iki kafadar yaptı! Önce kimse ne olduğunu anlamadı...

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Berkay'ın ölüm nedeni yürekleri yaktı

Berkay'ın ölüm nedeni yürekleri yaktı

Emekli uzman çavuş dehşeti! Ailesini katletti

Emekli uzman çavuş dehşeti! Ailesini katletti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Liselilerin kavgasını ayırmak istedi! Sonrası korkunç

Liselilerin kavgasını ayırmak istedi! Sonrası korkunç

Hamama giden 18 kadın zehirlenme şüphesiyle hastanelik oldu

Hamama giden 18 kadın zehirlenme şüphesiyle hastanelik oldu

Korkunç olay! 6 yaşındaki çocuğunu elektrik süpürgesiyle dövdü

Korkunç olay! 6 yaşındaki çocuğunu elektrik süpürgesiyle dövdü

Evlerine aniden su basınca tsunami sandılar

Evlerine aniden su basınca tsunami sandılar

Sosyal medya onu konuşuyor! Polis memurunun duygulandıran yeni yıl mesajı

Sosyal medya onu konuşuyor! Duygulandıran yeni yıl mesajı

Tekirdağ'da korkutan görüntü! Deniz turuncuya büründü

Tekirdağ'da korkutan görüntü! Deniz turuncuya büründü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.