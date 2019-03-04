Kahramanmaraş'ta sahte içki operasyonu: 3 gözaltı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta, polisin düzenlediği operasyonda 40 litre sahte içki ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine üniversite kavşağında 27 TU 648 plakalı otomobile operasyon düzenledi. Otomobilde yapılan aramada 5 litrelik 8 su şişesi içerisinde 40 litre sahte içki ele geçirildi. Sahte içkiye el koyan polis, araçta bulunan 3 kişiyi gözaltına alıp, sorgulamak üzere emniyete götürdü.
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