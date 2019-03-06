Kahramanmaraş'ta sahte para operasyonu: 1 gözaltı

Ahmet AKSU/ELBİSTAN (Kahramanmaraş), (DHA)- KAHRAMAMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde polisin yaptığı operasyonda 20 liralık 231 sahte banknot ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçede yaşayan Serdar G.'nin piyasaya sahte para sürdüğü bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler Serdar G.'nin evine yaptığı operasyonda, 20 liralık 231 sahte banknot ele geçirdi. Sahte banknotlara el koyan polis, Serdar G.'yi gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü.

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