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Kahramanmaraş'ta sahte para operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2019 13:39 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ta sahte para operasyonu

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 bin 300 liralık sahte banknot ele geçirildi.

Afşin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine esnafa alışveriş karşılığında sahte para vermek suretiyle dolandırıcılık yapan şüphelerin yakalanması için çalışma başlattı.

Şüphelilerin kullandığı 46 VL 087 plakalı otomobili takibe alan polis ekipleri, ilçe girişinde durdukları araçtaki M.M, S.M. ve Y.C.'yi gözaltına aldı.

Araçta ve şüphelilerin üzerinde arama yapan ekipler, M.M'nin üzerinde 2 bin 300 liralık sahte banknot ele geçirdi.

İstanbul'dan getirilen 9 bin 700 liralık sahte banknotu Afşin, Elbistan ve Göksun'da alışveriş yoluyla gerçek paralarla değiştirmeye çalıştığı öğrenilen şüpheliler ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, sahte paralara el konuldu.

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afşin Kahramanmaraş OPEARSYON sahte para

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