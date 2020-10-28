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Kahramanmaraş’ta Salgınla Mücadele İçin Sigara Yasaklandı

28.10.2020 22:31 | Son Güncelleme

Türkiye’de vaka sayısı ve bulaşma hızının en yoğun olduğu kentlerden biri olan Kahramanmaraş’ta İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu virüsün yayılma hızını önlemek için kentte sigara içme yasağı getirdi

Kahramanmaraş’ta Salgınla Mücadele İçin Sigara Yasaklandı

Tüm dünyayı etkisi altına alan Corona virüsü salgınını kontrol altına almak için yetkililer her geçen gün yeni kararlar almaya devam ediyor.

Türkiye’de vaka sayısı ve bulaşma hızının en yoğun olduğu kentlerden biri olan Kahramanmaraş’ta İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu virüsün yayılma hızını önlemek için kentte sigara içme yasağı getirdi. Vali Vekili Mahmut Hersanlıoğlu başkanlığında toplanan kurul meydan, cadde, sokak, park gibi ortak kullanım alanlarında sigara içme yasağı kararı aldı.

Kararın alındığı toplantı sonrası yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kovid19 salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetmek, sosyal izolasyonu temin ile sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla ilimizde alınan tedbirlere ek olarak ilave tedbirler alınmıştır. Bu kapsamda salgınla mücadelede maske kullanımını zaafa uğrattığı için meydan, cadde, sokak, park gibi kamunun ortak kullandığı alanlarda sigara içilmesinin yasaklanmasına karar verilmiştir."

“Doğru bir karar ama sıkı denetlenmeli’’

VOA Türkçe’ye konuşan Kahramanmaraş Tabip Odası Başkanı Dr. Lütfi Tiyekli, sigara yasağıyla ilgili kararın yerinde olduğunu belirterek, “Sigara insanlığın düşmanı olan bir alışkanlık. Sigara Corona virüslü kişinin hastaneye yatış süresini uzatıyor. Dolayısıyla alınan karar da çok doğru ve yerinde. Devletimiz bütün sağlık çalışanları ve ekipmanlarıyla bu virüse karşı mücadele ederken sigaranın bu kadar serbestçe tüketilmesi doğru değil. Ayrıca insanlar sigara kullanırken maske mesafe kuralını da ihlal ediyor. Alınan kararın denetlenmesi taraftarıyız. Kuralı ihlal edenlere mutlaka cezai yaptırımlar uygulanmalıdır. Aynı zamanda halk arasında ‘maraş otu’ olarak bilinen ağıza atılan tütünün de sıkı denetlenmesi ve yasaklanması lazım. Kahramanmaraş’ta vaka sayıları son zamanlarda artış gösterdi. Ben bunun nedeni olarak da okulların açılmasını görüyorum’’ dedi.

Sigara yasağını VOA Türkçe’ye değerlendiren Kahramanmaraşlılar da alınan kararın yerinde ve doğru bir karar olduğunu belirterek, bu tür katı kuralların getirilmesi için geç bile kalındığını ifade etti

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