Kahramanmaraş’ta Salgınla Mücadele İçin Sigara Yasaklandı

Tüm dünyayı etkisi altına alan Corona virüsü salgınını kontrol altına almak için yetkililer her geçen gün yeni kararlar almaya devam ediyor.

Türkiye’de vaka sayısı ve bulaşma hızının en yoğun olduğu kentlerden biri olan Kahramanmaraş’ta İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu virüsün yayılma hızını önlemek için kentte sigara içme yasağı getirdi. Vali Vekili Mahmut Hersanlıoğlu başkanlığında toplanan kurul meydan, cadde, sokak, park gibi ortak kullanım alanlarında sigara içme yasağı kararı aldı.

Kararın alındığı toplantı sonrası yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kovid19 salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetmek, sosyal izolasyonu temin ile sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla ilimizde alınan tedbirlere ek olarak ilave tedbirler alınmıştır. Bu kapsamda salgınla mücadelede maske kullanımını zaafa uğrattığı için meydan, cadde, sokak, park gibi kamunun ortak kullandığı alanlarda sigara içilmesinin yasaklanmasına karar verilmiştir."