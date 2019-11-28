Kahramanmaraş'ta "saman" kavgası: 12 yaralı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, iki grup arasında samanların etrafa saçılması nedeniyle çıkan silahlı kavgada 12 kişi yaralandı.

Süleyman P. ile Hanifi K. arasında, Evre Mahallesi'nin kırsal Yukarı Evri mevkisinde, önceden toplanan samanların etrafa saçılması nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmaya tarafların yakınlarının da dahil olmasıyla kavgaya dönüşen olayda, 5'i silahla olmak üzere 12 kişi yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılırken, bölgeye sevk edilen jandarma ve komando birlikleri güvenlik önlemi aldı.

Askeri birliklerin olası kavga ihtimaline karşı olay yerindeki bekleyişi sürüyor.

