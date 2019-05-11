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Kahramanmaraş’ta şarbon şüphesi

YAŞAM HABERLERİ  | 11.05.2019 20:19 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde şarbon şüphesiyle bir kişinin hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.Alınan bilgilere göre, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi Karagöl Mahallesi’nde küçükbaş hayvancılıkla uğraşan bir şahıs, koyunları kırkma sırasında elinde bir yara, ateş ve koltuk altında ağrı hissetti.

Kahramanmaraş’ta şarbon şüphesi

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde şarbon şüphesiyle bir kişinin hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
Alınan bilgilere göre, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi Karagöl Mahallesi’nde küçükbaş hayvancılıkla uğraşan bir şahıs, koyunları kırkma sırasında elinde bir yara, ateş ve koltuk altında ağrı hissetti. Bunun üzerine Pazarcık Devlet Hastanesine kaldırılan şahıs için şarbon şüphesiyle Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şahıstan alınan örneklerin laboratuvara gönderildiği öğrenildi. Öte yandan kesin sonucun öğrenilmesi için salı günü gelecek numunelerin beklendiği de bildirildi.

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