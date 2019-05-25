Kahramanmaraş’ta sarımsak hasadı başladı

Kahramanmaraş’ta Şubat ayında ekimi gerçekleştirilen sarımsağın hasadına başlandı.

Türkiye’nin sarımsak ihtiyacının yüzde 10´luk kısmının karşılayan Kahramanmaraş´ta, bu yıl 20 bin ton civarında hasat bekleniyor. Kahramanmaraş ovası ve ilçelerinde sulu alanlarda yetiştirilen ürünün bu yıl iri olması çiftçinin yüzünü güldürdü. Sarımsak hasadına yapan çiftçiler, ürünlerini Türkiye’nin dört bir tarafına gönderiyor. 5 bin ton da ihracata gönderilen sarımsağın tarladan hasadını çevre illerden gelen tarım işçileri yapıyor.

Çiftçiler, tarla başında firik sarımsağın kilosunun 3 lira ile 7 lira arasında kendilerinden alındığını, üreticiye varıncaya kadar fiyatın 15 liraya kadar çıktığını söylüyor. Ali Yiğit isimli çiftçi stokçuların depolamasıyla kuru sarımsağın 25 liraya kadar uzandığını ifade ederken şunları kaydetti, “Kokusu ve tadının çok keskin olması, aromasının yoğun olması, kışa dayanıklı olması ve iriliği nedeniyle tercih ediliyor. Bizlerde tarlada çıkarıyoruz ancak para kazanamıyoruz. Arada yer alan komisyoncular kazanıyor zara ediyor” dedi.



