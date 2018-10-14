HABER

Kahramanmaraş'ta servis minibüsü devrildi, yaralılar var (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 14.10.2018 18:08 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ta sürücüsünün kontrolünden çıkan servis minibüsü, ormanlık alanda şarampole devrildi.

Kahramanmaraş'ta servis minibüsü devrildi, yaralılar var (1)

KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta sürücüsünün kontrolünden çıkan servis minibüsü, ormanlık alanda şarampole devrildi. Kazada çok sayıda kişi yaralanırken, bölgeye sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi.
Kaza, akşam saatlerinde Ulaş Mahallesi'nde meydana geldi. Yedi Kuyular Kayak Merkezi'nin bulunduğu bölgede kontrolden çıkan sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 46 S 1112 plakalı servis minibüsü, ormanlık alanda şarampole devrildi. Kazada minibüste bulunan çok sayıda kişi yaralandı. İhbarla bölgeye çok sayıda sağlık ve kurtarma görevlisi sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

Kahramanmaraş'ta servis minibüsü devrildi, yaralılar var (1)Kahramanmaraş'ta servis minibüsü devrildi, yaralılar var (1)

PARTNER'Mithat Can ile her şey çok güzel''Mithat Can ile her şey çok güzel'
Yol ortasındaki kavgada bıçaklandı, hastanede öldü (2)Yol ortasındaki kavgada bıçaklandı, hastanede öldü (2)
Adıyaman'ı karıştıran taciz iddiası: Linç edilmek istendi!Adıyaman'ı karıştıran taciz iddiası: Linç edilmek istendi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında büyük skandal

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında büyük skandal

Muharrem İnce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'İş Bankası' sözlerine Twitter'dan tepki gösterdi

Muharrem İnce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'İş Bankası' sözlerine Twitter'dan tepki gösterdi

Suudi Arabistan'dan Trump'a Cemal Kaşıkçı yanıtı! Trump ne demişti?

Suudi Arabistan'dan Trump'a Cemal Kaşıkçı yanıtı! Trump ne demişti?

Panama'da selfie faciası: Genç kadının son anları böyle görüntülendi!

Panama'da selfie faciası: Genç kadının son anları böyle görüntülendi!

Elçin Sangu’nun yıllar öncesine ait Çerkes dansı görüntüleri ortaya çıktı

Elçin Sangu’nun yıllar öncesine ait Çerkes dansı görüntüleri ortaya çıktı

Rahip Brunson'ın Anne-Babasından Erdoğan için mesaj var: Onun için dua ediyoruz!

Rahip Brunson'ın Anne-Babasından Erdoğan için mesaj var: Onun için dua ediyoruz!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adıyaman'ı karıştıran taciz iddiası: Linç edilmek istendi!

Adıyaman'ı karıştıran taciz iddiası: Linç edilmek istendi!

Eskişehir'de kan donduran olay: Kız arkadaşı koşarak yanına geldi ama...

Eskişehir'de kan donduran olay: Kız arkadaşı koşarak yanına geldi ama...

Isparta'da Fındık isimli köpeğini arayan kadın sosyal medyayı salladı!

Isparta'da Fındık isimli köpeğini arayan kadın sosyal medyayı salladı!

Cumalıkızık'ta ziyaretçi yoğunluğu

Cumalıkızık'ta ziyaretçi yoğunluğu

Aralarından biri Yeryüzü Güzeli seçilecek

Aralarından biri Yeryüzü Güzeli seçilecek

Duvarını tamir etmek isterken çıkanlar şaşırttı

Duvarını tamir etmek isterken çıkanlar şaşırttı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.