Kahramanmaraş'ta şiddetli sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Kentte güneşli havanın ardından başlayan yağmur kısa sürede etkisini artırdı. Şiddetli yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Su birikintileri nedeniyle sürücüler, trafikte ilerlemekte zorluk çekti.

Bazı vatandaşlar, yanlarındaki şemsiyelerle bazıları ise iş yerlerinin tenteleri altına sığınarak yağmurun azalmasını bekledi.

Büyükşehir Belediyesine ait iş makineleri, muhtemel sel ve su baskınlarına karşı kentin farklı noktalarında konuşlandırılırken Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) sağanağa karşı vatandaşları anonslar ve sosyal medyadan yapılan duyurularla uyardı.

