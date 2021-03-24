HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kahramanmaraş’ta şiddetli yağmur sonrası okulun istinat duvarı çöktü

Kahramanmaraş’ta şiddetli yağmur sonrası okulun istinat duvarı çöktü

24.03.2021 01:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş’ta şiddetli yağmur sonrası inşaat halindeki bir okulun istinat duvarı çökerken, 2 araç moloz yığınları arasında kalarak zarar gördü.Edinilen bilgiye göre olay, Onikişubat İlçesi Dumlupınar Mahallesi’nde meydana geldi.

Kahramanmaraş’ta şiddetli yağmur sonrası inşaat halindeki bir okulun istinat duvarı çökerken, 2 araç moloz yığınları arasında kalarak zarar gördü.
Edinilen bilgiye göre olay, Onikişubat İlçesi Dumlupınar Mahallesi’nde meydana geldi. Gece geç saatlerde etkili olan sağanak yağmur kent genelinde etkili oldu. Şiddetli yağmurun etkisiyle mahallede bulunan bir okulun istinat çöktü.
Duvarın gece yarısı çökmesi nedeniyle herhangi bir can kaybı yaşanmazken, sokakta park halinde bulunan iki araç sürüklenerek zarar gördü. Aynı mahallede sel baskını nedeniyle birçok konut da sular altında kaldı.
Sağanak sonrası polis ekipleri su baskını olan yol ve bölgelerde güvenlik önlemi alırken, büyükşehir belediyesi itfaiye ekipleri ise yaşanan olumsuzlukları gidermeye çalıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Küçük kıza taciz iddiası:Markete giderken yapmış! Küçük kıza taciz iddiası:Markete giderken yapmış!
Rusya'dan TSK'ya Suriye önerisi: Yarından itibaren açınRusya'dan TSK'ya Suriye önerisi: Yarından itibaren açın
İETT otobüsünde iğrenç olay! Mastürbasyon yaptıİETT otobüsünde iğrenç olay! Mastürbasyon yaptı
1/

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Son Dakika: 22 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 22 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Meteoroloji'den kar yağışı ve fırtına uyarısı

Meteoroloji'den kar yağışı ve fırtına uyarısı

Aşiret liderleri bir araya geldi: Bugün tarihi bir karara imza attık

Aşiret liderleri bir araya geldi: Bugün tarihi bir karara imza attık

Antalya'da 'pes' dedirten parti! Sosyal medyada örgütlenmişler

Antalya'da 'pes' dedirten parti! Sosyal medyada örgütlenmişler

Diğer Haberler

Bursa'da mobilya fabrikasında yangın

Bursa'da korkutan yangın

23 Mart koronavirüs tablosu belli oldu! Bakan Koca 23 Mart koronavirüs tablosunu paylaştı

23 Mart koronavirüs tablosu

Rusya'dan TSK'ya Suriye önerisi: Yarından itibaren açın

Rusya'dan TSK'ya Suriye önerisi: Yarından itibaren açın

Firari FETÖ üyesi eski binbaşı Ankara'da yakalandı

Firari FETÖ üyesi eski binbaşı Ankara'da yakalandı

Kütahya'da köpeklerle oynayan 3 çocuğa tırmıkla saldıran hemşire tutuklandı

3 küçük çocuğu tırmıkla yaralamıştı! O hemşire tutuklandı

Bakan Soylu 'Bizimkiler yine avlanmaya çıktı ve bir av yakaladı' diyerek dev operasyonu duyurdu

Bakan Soylu: Bizimkiler yine avlanmaya çıktı ve bir av yakaladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.