Kahramanmaraş'ta sigara kaçakçılığı

Kahramanmaraş'ta bir tırın dorsesinde 5 bin 900 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Genç Osman Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda M.K'nin kullandığı plakası açıklanmayan tırı şüphe üzerine durdurdu.

Tırın dorsesinde pamuk balyalarının altında "zula" diye tabir edilen gizli bölmeyi fark eden ekipler, detaylı arama için tırı otoparka götürüldü.

Söz konusu bölmede yapıla aramada 5 bin 900 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, sürücüsü gözaltına alındı.

