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Kahramanmaraş’ta silah kaçakçılığına 4 gözaltı

23.11.2020 16:08 | Son Güncelleme:
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Kahramanmaraş’ta silah kaçakçılığına 4 gözaltı

Kahramanmaraş’ta silah kaçakçılığı yaptıkları ileri sürülen 4 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri ruhsatsız silah ticareti yapan şahıslara yönelik araştırma yaptı.

Kahramanmaraş’ta silah kaçakçılığı yaptıkları ileri sürülen 4 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri ruhsatsız silah ticareti yapan şahıslara yönelik araştırma yaptı. Ekipler, Barbaros, Ertuğrul Gazi ve Dumlupınar mahallelerinde 4 adrese eş zamanlı yaptığı operasyonda 1 adet tabanca kabzeli kısa namlulu pompalı tüfek, 1 adet yarı otomatik av tüfeği, kanuna aykırı oluklu kasatura, çok sayıda tabanca mermisi ve tüfek fişeği ele geçirildi.
Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

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