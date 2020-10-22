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  4. Kahramanmaraş’ta silah tamiri yapan iş yerlerine operasyon: 4 gözaltı

Kahramanmaraş’ta silah tamiri yapan iş yerlerine operasyon: 4 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2020 19:15 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta 4 ayrı silah bakım ve tamirhanesinde yapılan aramada 10 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.Edilen bilgiye göre, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri meydana gelmesi muhtemel olayların önüne geçmek için ruhsatsız silah operasyonu yaptı.

Kahramanmaraş’ta 4 ayrı silah bakım ve tamirhanesinde yapılan aramada 10 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.

Edilen bilgiye göre, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri meydana gelmesi muhtemel olayların önüne geçmek için ruhsatsız silah operasyonu yaptı. Ateşli silahla yaralama ve mühimmat kaçakçılığını önlemek amacıyla silah tamir ve bakım yerleri takibe alındı. İl merkezinde bulunan 4 ayrı silah tamiri yapan işyerinde eş zamanlı arama yapan polis ekipleri 1 adet ruhsatsız el yapımı tabanca, 1 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız tam otomatik pompalı tüfek ele geçirdi. Ekipler, 2 adet ruhsatsız yarı otomatik pompalı tüfek, 2 adet ruhsatsız tüfek, 2 adet tabanca sürgüsü ve çok sayıda kayıt dışı fişek ele geçirildi.
Şüpheliler S.K., R.Y., Z.Y ve E.G.’ye adli işlem başlatıldı. 4 şahıs işlemleri için emniyete götürüldü.

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