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Kahramanmaraş’ta silahlı gasp yapan 2 kişi tutuklandı

13.02.2021 00:51 | Son Güncelleme:
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Kahramanmaraş’ta silahlı gasp yapan 2 kişi tutuklandı

Kahramanmaraş’ta bir kişiye silahlı gasp yapıp yaraladıktan sonra kaçan 3 kişiden 2’si tutuklandı.Onikişubat ilçesi Avşar Mahallesi’nde meydana gelen olayda, 3 kişi, S.E.(24) isimli yabancı uyruklu bir kişinin cüzdanı ve telefonunu silahlı gasp ederek olay yerinden kaçtı.

Kahramanmaraş’ta bir kişiye silahlı gasp yapıp yaraladıktan sonra kaçan 3 kişiden 2’si tutuklandı.
Onikişubat ilçesi Avşar Mahallesi’nde meydana gelen olayda, 3 kişi, S.E.(24) isimli yabancı uyruklu bir kişinin cüzdanı ve telefonunu silahlı gasp ederek olay yerinden kaçtı. S.E, durumu jandarma ekiplerine bildirdikten sonra araştırma başlatıldı.
Jandarma timlerince yapılan araştırmada gasp yaptığı belirlenen B.T. (23) E.K.(24) E.B.(24) yakalanarak gözaltına alındı.
Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden B.T. (23) ile E.K.(24) tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, E.B.(24) isimli şahıs serbest bırakılmıştır.

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