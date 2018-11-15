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Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2018 21:14 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 1 yaralı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Büğlek Mahallesi'nde R.U. ve İ.K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu R.U. uzun namlulu silahla açılan ateş sonucu yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan R.U'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayın ardından kaçan İ.K. polis ekiplerince yakalandı.

Gözaltına alınan İ.K'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

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