Kahramanmaraş’ta silahlı kavga: 1 yaralı

Kahramanmaraş’ta husumetli iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı, olay sonrası teslim olmayan şüpheliyi özel harekat polisleri yakaladı.

Edinilen bilgiye göre olay, Onikişubat ilçesi Serintepe Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Ökkeş E.K. (22) ile Murat Y. (31) mahalle arasında karşılaştı. Çıkan tartışma sonrası Murat Y., Ökkeş E.K.’yi pompalı tüfekle ateş ederek sırtından yaraladı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı şahsa müdahale ettikten sonra hastaneye kaldırdı. Olayın şüphelisi telim olmayınca bölgeye polis özel hareket ekipleri sevk edildi. Yapılan operasyon sonrası şüpheli Murat Y. suç aleti pompalı tüfeğiyle birlikte yakalandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

