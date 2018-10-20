Kahramanmaraş'ta silahlı kavga

Kahramanmaraş'ta 2 kişi arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.
Merkez Onikişubat ilçesi Hayrullah Mahallesi 4. sokakta karşılaşan 2 kişi, henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine plakasız bir otomobildeki ismi öğrenilemeyen kişi, tartıştığı kişinin aracının içine geçerek, beraberindeki tüfekle ateş açtı.
Bacağından yaralanan kişi çevredeki otele sığındı. Zanlı daha sonra satırla otele girmek üzereyken, çevrede bulunan asayiş ekiplerine bağlı sivil polis, olaya müdahale etti.
Sivil polisin müdahalesiyle zanlı etkisiz hale getirildi.
Yaralanan kişi çevrede bulunan bir hastaneye sevk edildi.
Çevredeki otelin camında hasarın oluştuğu olay anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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