Kahramanmaraş'ta silahlı kavga

Kahramanmaraş'ta çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, aralarından husumet bulunan Fatih E. ile Gökhan D. merkez Dulkadiroğlu ilçesi Duraklı Mahallesi Abdal Halil Ağa Caddesi'nde karşılaştı.
Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Fatih E, av tüfeğiyle Gökhan D'yi yaraladıktan sonra otomobiliyle kaçtı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesi Yörük Selim Ek Hizmet Binasına götürülen Gökhan D, tedavi altına alındı.
Polis ekipleri kısa sürede yakaladıkları zanlıyı gözaltına aldı.
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