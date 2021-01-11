Kahramanmaraş’ta silahlı kavga: 2 ölü

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde bir şahıs, tartıştığı 2 akrabasını silahla vurarak öldürdü.

Edinilen bilgiye göre, Afşin ilçesi Eshab-ı Kehf Bulvarı’nda 3 kişi arasında kavga çıktı. Kavgada O.S., silahını çekerek amca oğulları İ.T.D. (21) ve V.E.D.’ye (20) ateş etti. Olay yerine çağrılan ambulansla Afşin Devlet Hastanesine kaldırılan İ.T.D. ve V.E.D., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerinden kaçan O.S., Elbistan ilçesinde emniyet güçlerine teslim oldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

