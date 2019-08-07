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Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2019 22:38 | Son Güncelleme

Eşinin amcası ve amcasının oğlunu tüfekle yaralayan kişi gözaltına alındı

Kahramanmaraş'ta bir kişi, eşinin amcası ve amcasının oğlunu tüfekle yaraladı.

Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Elmalar Mahallesi'nde yaşayan Mustafa T, iddiaya göre aralarındaki husumet nedeniyle eşinin amcası Ahmet T. ve amcasının oğlu Hasan T. ile Karaziyaret Mahallesi'nde tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mustafa T, tüfekle Ahmet T. ve oğlu Hasan T'yi yaraladı.

Olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edilirken, 112 Acil Servis ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesine sevk edilen yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Jandarma ekipleri, olay yerinden kaçan Mustafa T'yi bir süre sonra tüfekle birlikte yakaladı.

Jandarma ekipleri, olayın daha fazla büyümemesi için güvenlik önlemi aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Jandarma Kahramanmaraş silahlı yaralama

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