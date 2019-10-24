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Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2019 23:56 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 2 yaralı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde trafik kazası nedeniyle çıkan silahlı kavgada baba ve oğul yaralandı.

İddiaya göre Yaşar P. (51) idaresindeki kamyonet ile henüz plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil Karaziyaret Mahallesi mevkisinde çarpıştı.

Trafik kazası sonrasında Yaşar P, oğlu Fatih P, (25) ve ismi henüz öğrenilemeyen otomobil sürücüsü arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Olayda baba Yaşar P. ve Fatih P, ayaklarına isabet eden saçmalarla yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Asayiş ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş Kaza tüfekle yaralama

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