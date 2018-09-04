Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 5 yaralı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada biri ağır 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kurtuluş Mahallesi Şehit Ganiyusufoğlu Caddesi'nde husumet nedeniyle iki grup arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın silahların da kullanıldığı kavgaya dönüşmesi üzerine isimleri henüz öğrenilemeyen biri ağır 5 kişi yaralandı. Yaralılar, kendi imkanlarıyla Necip Fazıl Şehir Hastanesine gitti.
Olayın ardından polis ekipleri, kavgaya karıştığını belirlediği A.B. (24), İ.B. (33) ve M.Y'yi (31) gözaltına aldı.
Kavganın yaşandığı bölgede park halindeki 2 otomobilde, seken kurşunların isabet etmesi sonucu hasar oluştu.
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