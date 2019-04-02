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Kahramanmaraş'ta silahlı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2019 18:43 | Son Güncelleme

Elbistan ilçesinde, okuldan çocuklarını almaya giden çift, kadının eski eşinin saldırısında yaralandı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde okuldan çocuklarını almaya giden çift, kadının eski eşinin silahlı saldırısında yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Aslı Yıldız Güçlü (28) ve eşi Asef Güçlü (31) Yeşilyurt Mahallesi'ndeki özel bir okulun yanında otomobilde çocuklarının okuldan çıkışını beklerken, Aslı Yıldız Güçlü'nün eski eşi A.D'nin silahlı saldırısına uğradı.

Saldırıda Aslı Yıldız ve eşi Asef Güçlü yaralandı.

Asef Güçlü, ağır yaralanan eşini saldırıya uğradıkları otomobil ile Elbistan Devlet Hastanesine götürdü.

Aslı Yıldız Güçlü, burada yapılan müdahalenin ardından Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Asef Güçlü'nün tedavisi Elbistan Devlet Hastanesinde devam ederken şüpheli A.D, polis ekiplerince babasının evinde gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Elbistan Kahramanmaraş silah yaralama

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