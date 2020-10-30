Kahramanmaraş’ta silahlı saldırı: 2 yaralı

Kahramanmaraş’ta meydana gelen silahlı saldırıda 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Olay, Onikişubat İlçesi Yusuflar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre kimliği belirlenemeyen kişiler, mahallede yürüyen İbrahim Ethem Biricik’e (28) pompalı tüfekle saldırıda bulundu. Saldırı sonrası, Biricik, sırt kısmından bacağına kadar saçma izleri ile yaralanırken, seken saçmalar yolda yürüyen Osman T’nin (60) kulağına isabet ederek yaralanmasına neden oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Silahlı saldırıda yaralanan İbrahim Ethem Biricik’in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, Osman T’nin tedavisi sürüyor. Polis ekiplerinin ise olayla ilgili soruşturması sürüyor.

