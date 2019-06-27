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Kahramanmaraş’ta silahlı ve bıçaklı kavga: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.06.2019 21:01 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta iş makinesi alım ve satım pazarlığından dolayı çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre olay, Dulkadiroğlu ilçesi Kuzucak Mahallesi’nde meydana geldi.

Kahramanmaraş’ta iş makinesi alım ve satım pazarlığından dolayı çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre olay, Dulkadiroğlu ilçesi Kuzucak Mahallesi’nde meydana geldi. İbrahim K. ile (31) Halil K. (43) arasında iş makinesi operatörlüğü ve fiyat düşürme konusundan dolayı sözlü tartışma başladı. Tartışmanın ardından şahıslar karşılıklı yumruklu kavgaya başladı. O sırada bölgede bulunan Halil K.’nin oğlu Emin K. (15), İbrahim K.’yi sırt ve karın bölgesinden bıçakladı. Daha sonra İbrahim K. aracında bulunan tabancasıyla etrafa ateş ederek Halil K.’yi bacağından yaraladı. Yaralı şahıslar 112 ambulans ekipleri tarafından olay yerinden alınarak farklı hastanelere kaldırıldı. Şahıslardan Halil K.’nin hayati tehlikesi bulunmazken, İbrahim K. isimli şahsın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olay sonrası Halil K. ve Emin K. gözaltına alınırken soruşturma devam ediyor.

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