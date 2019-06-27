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Kahramanmaraş'ta silahlı ve bıçaklı kavga: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2019 22:48 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ta silahlı ve bıçaklı kavga: 2 yaralı

Kahramanmaraş'ta iş makinesi operatörleri arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada biri ağır 2 kişi yaralandı.

Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Kuzucak Mahallesi'nde iş makinesi operatörleri İbrahim K. (31) ile Halil K. (43) arasında yapılacak bir iş için pazarlık aşamasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda İbrahim K, tartıştığı kişinin oğlu Emin K. (15) tarafından bıçaklandı. Yaralı halde arabasına kadar giden ve silah alan İbrahim K. de Halil K'ye ateş ederek yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipler, yaralıları ambulanslarla Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Jandarma ekipleri şüpheli baba ve oğlu gözaltına alırken İbrahim K'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Kahramanmaraş kavga yaralı

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