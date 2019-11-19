HABER

Kahramanmaraş’ta siyanürlü mektup alarmı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2019 18:06 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta psikolojik tedavi gördüğü bildirilen bir kişinin PTT şubesine bıraktığı bir mektup üzerinde, "siyanür içeceğim" yazısı polisi alarma geçirdi.Dulkadiroğlu ilçesi Duraklı Mahallesi’ndeki PTT şubesine bırakılan ve üzerinde "siyanür içeceğim" yazısı yer alan mektubun fark edilmesiyle polis ekipleri harekete geçti.

Kahramanmaraş’ta psikolojik tedavi gördüğü bildirilen bir kişinin PTT şubesine bıraktığı bir mektup üzerinde, "siyanür içeceğim" yazısı polisi alarma geçirdi.

Dulkadiroğlu ilçesi Duraklı Mahallesi’ndeki PTT şubesine bırakılan ve üzerinde "siyanür içeceğim" yazısı yer alan mektubun fark edilmesiyle polis ekipleri harekete geçti. Kimliği belirlenen kişinin Yahya Kemal Mahallesi’ndeki evine giden polis şahsı bulamadı. Yalnız yaşadığı anlaşılan ve ismi açıklanmayan şahsın, eşinden ayrıldığı ve yalnız yaşadığı, psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi. Polis ekipleri intihar etme şüphesi olan şahsı arama çalışmalarını sürdürüyor.

Olay sonrası AFAD tarafından yapılan incelemede PTT şubesine bırakılan mektupta boş bir kağıt olduğu ve herhangi bir şüpheli durumun olmadığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

PARTNER O ülkede şaşırtan görüntü! Hava kirliliğiyle mücadele edilemeyince... O ülkede şaşırtan görüntü! Hava kirliliğiyle mücadele edilemeyince...
İmam Abdullah Külliyesi yeni Hasankeyf’te ziyarete açılacakİmam Abdullah Külliyesi yeni Hasankeyf’te ziyarete açılacak
İspanya'dan mektupla 25 euro gönderip, tahta Troya atı istediİspanya'dan mektupla 25 euro gönderip, tahta Troya atı istedi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Güleda Cankel cinayetinde yeni gelişme! Tutuklandı

Güleda Cankel cinayetinde yeni gelişme! Tutuklandı

Kılıçdaroğlu 'satıldı' dedi, Erdoğan'dan yanıt geldi

Kılıçdaroğlu 'satıldı' dedi, Erdoğan'dan yanıt geldi

İstanbul'a yeni metrobüsler! İBB Başkanı İmamoğlu test etti

İstanbul'a yeni metrobüsler! İBB Başkanı İmamoğlu test etti

Türkiye'den ABD'ye sert tepki!

Türkiye'den ABD'ye sert tepki!

Kamuya binlerce eleman alınacak

Kamuya binlerce eleman alınacak

Erdoğan'ın ardından Bahçeli'den EYT açıklaması

Erdoğan'ın ardından Bahçeli'den EYT açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Aynı aileden 4 kişi evlerinde ölü bulunmuştu! İki belediye çalışanı hakkında soruşturma

Aynı aileden 4 kişi evlerinde ölü bulunmuştu! İki belediye çalışanı hakkında soruşturma

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan bir zam açıklaması daha!

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan bir zam açıklaması daha!

İstanbul'da silahlı kavga! 3 ölü, 1 yaralı

İstanbul'da silahlı kavga! 3 ölü, 1 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD’nin Adana Konsolosluğu'nda skandal kutlama

ABD’nin Adana Konsolosluğu'nda skandal kutlama

Bakan Yardımcısı'ndan 'Dipsiz göl' açıklaması! 'Çevre felaketi'

Bakan Yardımcısı'ndan 'Dipsiz göl' açıklaması! 'Çevre felaketi'

Astsubay eğitim dalışında kayboldu!

Astsubay eğitim dalışında kayboldu!

Kılıçdaroğlu: 'Bay Kemal' olmak kolay değildir

Kılıçdaroğlu: 'Bay Kemal' olmak kolay değildir

Esenyurt’ta genç milli boksörün şok ölümü

Genç milli boksörün şok ölümü! Yıkıldılar

İstanbul'da korku dolu anlar! Kimse ne olduğunu anlayamadı

İstanbul'da korku dolu anlar! Kimse ne olduğunu anlayamadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.