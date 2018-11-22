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Kahramanmaraş'ta sobadan sızan gazdan zehirlenen yaşlı adam öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 22.11.2018 20:47 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ta, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Osman Polat (82), yaşamını yitirdi.

Eyyüp BURUN/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Osman Polat (82), yaşamını yitirdi.
Olay, akşam saatlerinde Saçaklızade Mahallesi'nde meydana geldi. Eşi alışverişe giden Osman Polat, iddiaya göre kömür koyduğu sobayı yakarak ısınmak için yanına uzandı. Bir süre sonra eve gelen eşi, Polat'ın yerde hareketsiz yattığını görerek polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Eve gelen sağlık ekipleri yaşlı adamın hayatını kaybettiğini tespit etti.
Osman Polat'ın cesedi, yapılan incelemenin ardından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi morguna kaldırıldı. Plisi, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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