Kahramanmaraş'ta su kuyusuna düşen kedi kurtarıldı

Mustafa KANLI/KAHRAMANMARAŞ,(DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta, 20 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Erkenez Mahallesi'ndeki inşaat alanında bulunan su kuyusuna yavru kedi düştü. Kedinin su kuyusuna düştüğünü fark eden vatandaşlar, telefonla itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yarım saatlik çalışmanın ardından 20 metre derinliğindeki kuyuya düşen yavru kediyi çıkardı. Sağlıklı şekilde kurtarılan kedi doğaya bırakıldı.
Meteoroloji 30 Eylül Pazar günü için uyardı! İşte kırbaç kasırgası uyarıları
Türkiye'nin konuştuğu vahşette yeni gelişme!
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) meslek liseleri için harekete geçti
O ülkede artık zina suç değil!
Acı ölüm! Kahroldular
Bu fotoğraf 280 milyon kilometre uzaktan çekildi!
Yalova'da deniz 25 metre çekildi! Depremin habercisi mi?
Komünist başkan Fatih Mehmet Maçoğlu İstanbul Belediye Başkanı adayı mı olacak?
YKS yerleştirme sonuçları açıklandı! Sonuç sorgulama sayfası açıldı!
Saadet Partisi AK Parti ile ittifak mı yapacak? Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken sözler
Okuyucu Yorumları 0 yorum