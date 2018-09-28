Kahramanmaraş'ta su kuyusuna düşen kedi kurtarıldı

Mustafa KANLI/KAHRAMANMARAŞ,(DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta, 20 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Erkenez Mahallesi'ndeki inşaat alanında bulunan su kuyusuna yavru kedi düştü. Kedinin su kuyusuna düştüğünü fark eden vatandaşlar, telefonla itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yarım saatlik çalışmanın ardından 20 metre derinliğindeki kuyuya düşen yavru kediyi çıkardı. Sağlıklı şekilde kurtarılan kedi doğaya bırakıldı.

