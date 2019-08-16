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Kahramanmaraş'ta su kuyusunda göçük: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2019 16:27 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ta su kuyusunda göçük: 1 ölü

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde su kuyusunda meydana gelen göçükte bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Sevin Mahallesi'nde iş makinesiyle su kuyusu açan eski Emirli Mahallesi Muhtarı Akif Yücel, kontrol için kuyuya indiği sırada göçük meydana geldi.

Üzerine kaya parçaları ve toprak düşen Yücel'in yakınları 112 Acil Servis'ten yardım istedi.

Ekipler tarafından kuyudan çıkarılan Yücel, kaldırıldığı Afşin Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yücel'in cenazesi otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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Kahramanmaraş su kuyusunda göçük

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