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Kahramanmaraş'ta sulama kanalına düşen çocuk öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2018 16:35 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ta sulama kanalına düşen çocuk öldü

Kahramanmaraş'ta sulama kanalına düşen 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre, Dulkadiroğlu ilçesi İstasyon Mahallesi'ndeki sulama kanalının etrafındaki güvenlik tellerinden içeri girerek oynayan 3 çocuktan Yakup Demir (12), dengesini kaybederek sulama kanalına düştü.

İhbar üzerine olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye Daire Başkanlığına bağlı su altı arama kurtarma ekipleri, Demir'i, sulama kanalından çıkarttı. Demir, 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Demir hayatını kaybetti.

Demir'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere, Sütçü İmam Üniversitesi Uygulama ve Araştırma hastanesine morguna götürüldü.

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