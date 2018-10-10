Kahramanmaraş'ta şüpheli ölüm

Kahramanmaraş'ta 19 yaşındaki genç, oturduğu evin kapısının önünde ölü bulundu.
Onikişubat ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'ndeki bir binada oturan Furkan Karateke (19), evinin kapısının önünde komşusu tarafından hareketsiz bulundu.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Karateke'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Karateke'nin cenazesi, otopsi için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi morguna götürüldü.
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